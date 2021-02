Borràs ha explicat que en la trucada que ahir a la nit va mantenir amb els candidats d'ERC, Pere Aragonès, i de la CUP, Dolors Sabater, es van emplaçar a posar-se a treballar avui mateix per formar govern.Respecte al fet que l'independentisme hagi superat per primera vegada el 50% dels vots en unes eleccions al Parlament, Borràs ha defensat que «ha de tenir conseqüències» i, per tant, que s'ha de fer un «govern fort independentista».