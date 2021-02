Inés Arrimadas no ha posat el càrrec a disposició del partit a la reunió executiva extraordinària que Ciutadans continua celebrant aquest dilluns a la nit a Madrid, l'endemà de la derrota contundent a les eleccions de Catalunya que ha relegat els taronges de primera a setena força de l'hemicicle català. La presidenta del partit ha reiterat com ja feia ahir a la nit que la solució a la crisi de la formació no passa per les dimissions, i ha descartat també fer cessaments a l'executiva. La postura d'Arrimadas contrasta amb la del corrent crític del partit, Renovadors Cs, que hores abans de la reunió exigia responsabilitats a la direcció per la «patacada electoral estrepitosa» que ha sofert la formació.