Aragonès reclama a la UE que impulsi «una solució democràtica» al conflicte català

El cap de llista d'ERC assegura que les institucions europees poden «ajudar a resoldre» l'afer català

Actualitzada 15/02/2021 a les 16:22

El cap de llista d'ERC a les eleccions del Parlament, Pere Aragonès, ha reclamat a la Unió Europea que impulsi «una solució democràtica» al conflicte català. «És el moment de la negociació i la UE hauria de mirar cap a Espanya i Catalunya per fomentar una solució democràtica al conflicte», ha dit en una entrevista a la BBC sobre els resultats del 14-F. El cap de llista d'ERC ha assegurat a la cadena britànica que les institucions europees poden «ajudar a resoldre» l'afer català. També ha reiterat la crida per un referèndum d'autodeterminació i l'amnistia per als presos independentistes.