Aragonès afirma que el PSC és un partit «molt rellevant» però reitera que no compartirà Govern

Aragonès ha celebrat els resultats del seu partit, afirmant que es tracta d'una oportunitat per formar un «govern ampli». Així, no es planteja en cap escenari una repetició electoral. «La ciutadania no ens perdonaria uns nous comicis», ha assenyalat. El candidat republicà ha afirmat que les urnes revelen que «les posicions progressistes avancen» en un moment de crisi i ha insistit en la importància d'haver superat el 50% dels vots independentistes.El candidat ha dit que aquesta mateixa setmana començaran les converses per tal de formar Govern com més aviat millor.