Albiach: «Diem el mateix en campanya i després. No farem govern amb JxCat»

La candidata dels comuns aposta per una estratègia conjunta per fer front a Vox

Actualitzada 15/02/2021 a les 14:23

La candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha assegurat que el seu partit defensa el mateix en campanya i després de la campanya. «No podem compartir govern amb JxCat i Aragonès ho sap», ha afegit en una entrevista a Rac 1. Albiach afirma que es tracta d'un tema «ideològic i de programari» i ha posat d'exemple que JxCat no accepta la taula de diàleg i prefereix la «confrontació». D'altra banda, ha apostat per acordar una «estratègia conjunta» per fer front a Vox al Parlament. Segons Albiach, no s'ha de fer cap pacte amb ells, no se'ls ha d'interpel·lar directament i se'ls ha de contrarestar amb «arguments reals».