Aixequen una acta a Vox per una concentració no autoritzada durant la nit electoral a Barcelona

Pel que fa a l'acta que es va aixecar a VOX, Molinero ha detallat que la formació política va demanar a la Direcció General d'Administració de la Seguretat autorització per fer una concentració a la Gran Via, que va ser denegada. Els mossos van intervenir perquè la concentració es va fer igualment.Sàmper ha destacat «un alt grau de compliment» de les mesures establertes per garantir la seguretat als centres electorals, que van comptar amb 14.000 agents entre Mossos d'Esquadra i policies locals.Les actes per incompliment de la normativa anticovid bàsicament van ser per negar-se a portar la mascareta. També hi va haver dos detinguts a Castellvell del Camp per agredir els agents que els demanaven que es posessin la mascareta.Entre els vuit delictes electorals Molinero ha explicat que un vocal volia treballar amb el seu ordinador portàtil durant les votacions, altres van marxar de les meses quan ja estaven constituïdes i un president de mesa va marxar a dinar i no va tornar, motiu pel qual els agents el van haver d'anar a buscar.Per altra banda, durant la jornada electoral es van aixecar 105 actes per infraccions relacionades amb les restriccions de mobilitat, 13 per infraccions en l'àmbit de la restauració i 163 per incomplir el confinament nocturn.Pel que fa al trànsit, la mobilitat es va incrementar entre un 3 i un 5% entre setmana respecte a una setmana prèvia al confinament municipal. La mobilitat no obligada es va incrementar. La mobilitat entre comarques s'està complint segons la normativa, ha apuntat Sàmper.