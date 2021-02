Torrent (ERC): «Votar és segur, que ningú tingui por. Ens hi juguem massa com per quedar-nos a casa»

El president del Parlament crida a la participació per donar «més legitimitat» a la cambra i afrontar «reptes gegantins»

Actualitzada 14/02/2021 a les 14:01

El president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat que anar a votar és «segur» i ha demanat «que ningú tingui por d'anar-hi». Torrent ha fet també una crida a la participació: «Ens hi juguem massa com per quedar-nos a casa». Després de dipositar el seu aquest migdia, el president de la cambra catalana ha defensat que el vot és l'»arma més poderosa conta el discurs de l'odi» i ha afirmat que és la manera de decidir el futur del país i donar «més legitimitat i força a un Parlament que haurà d'afrontar reptes gegantins».Torrent ha volgut reconèixer i agrair la tasca de totes les persones que han permès l'operatiu electoral, especialment als membres de les meses.