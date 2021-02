Solé relativitza la caiguda de la participació en 22 punts perquè el 2017 va ser històrica

Les dues raons que expliquen la davallada de la participació, segons Solé, són el context de pandèmia per una banda i l'augment del vot per correu en un 350%. De fet, el vot per correu afegirà 269.586 vots en el moment del recompte.El conseller no ha volgut avançar fins on es calcula que pot arribar la participació a les 20h, quan tanquin tots els col·legis electorals i les 9.139 meses repartides per Catalunya. Però ha reiterat el missatge que els col·legis i les meses són segures.Segons ha explicat, es preveu que el recompte sigui més llarg de l'habitual tenint en compte les mesures de seguretat que s'han de seguir per la pandèmia. «Les directrius són que es treballi amb la màxima celeritat però que no per tenir els resultats més aviat s'han de flexibilitzar les mesures».En la roda de premsa, Solé també ha confirmat que tots els col·legis electorals de Catalunya tancaran a les 20h, també les meses de la demarcació de Barcelona que s'han constituït més tard de les 9h del matí. Així ho ha decidit la Junta Electoral de Barcelona.Pel que fa a la decisió de la Junta Electoral Central de considerar vot nul les paperetes en blanc que la Generalitat ha enviat als domicilis, el conseller ha explicat que té una «afectació mínima» perquè només afecta a 2.000 enviaments dels més de 5,5 milions que s'han fet. També ha argumentat que l'error és fruit que han hagut de treballar amb «temps limitat» tenint en compte que el TSJC va decidir mantenir les eleccions el 14-F just quan començava la campanya electoral.