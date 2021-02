Sabater (CUP) anima tothom a votar «per conquerir drets»: «Vencem la por prenent les màximes precaucions»

La candidata de la CUP fa una crida al vot «de resistència», «d'independència», «antifeixista» i «feminista» aquest 14-F

Actualitzada 14/02/2021 a les 13:15

La candidata de la CUP-UNCPG a les eleccions del Parlament d'aquest 14 de febrer, Dolors Sabater, ha animat tothom a votar tot i la pandèmia per «conquerir drets» aquest diumenge després de dipositar el seu vot a Badalona. «Vencem la por prenent les màximes precaucions. Avui no era el millor dia per fer les eleccions però no podem deixar l'oportunitat de posar el vot dins l'urna», ha dit Sabater en declaracions als mitjans a la sortida del col·legi electoral. L'exalcaldessa de Badalona ha afegit que en el context de «greu crisi climàtica, social, econòmica i democràtica» és necessari mobilitzar el «vot de resistència, el vot d'independència, l'antifeixista, i el vot per conquerir drets». «Animo a tothom a sortir a votar», ha insistit.