Obren els col·legis electorals amb poques incidències en la constitució de meses

Poc abans de les 9 del matí ja s'havien constituït més del 70% de les meses

Actualitzada 14/02/2021 a les 09:46

La majoria dels 2.763 col·legis electorals de Catalunya han obert pocs minuts després de les 09:00 d'aquest matí, alguns després de resoldre in situ algunes al·legacions de membres de les taules que no havien rebut resposta als seus recursos de la Junta Electoral i que han acreditat els seus arguments per no poder formar part de la taula.En la majoria dels casos es tracta de persones majors de 65 anys que havien estat designats i que han estat substituïts pels suplents i en altres per situacions sobrevingudes, com una senyora, en una taula d'un col·legi de Barcelona, que ha al·legat que el seu fill, epilèptic, ha patit aquesta nit dos atacs i ha d'acompanyar-lo durant el dia.Els membres de les taules, tant titulars com suplents, han estat anomenats un a un pel responsable de l'administració en cada col·legi i, després de prendre'ls la temperatura i identificar-se amb el DNI, han anat constituint-se les taules.En el cas dels suplents que no han estat necessaris, han hagut d'esperar en el col·legi fins que han constituït totes les taules per si eren requerits per anar a una altra.Segons la informació de l'aplicació mòbil 14F-2001 de la Generalitat, cinc minuts abans les 9 del matí ja s'han reportat a la Junta Electoral la constitució de gairebé el 70% de les taules.Les 9.139 taules instal·lades a 2.763 col·legis electorals, per a les quals han estat elegides 82.251 persones entre presidents, vocals i suplents, s'han començat a constituir a les 08:00 d'aquest diumenge per a les eleccions catalanes, marcades per unes mesures excepcionals a causa de la pandèmia de la covid.A cada col·legi electoral, a més d'una patrulla de policia, ja sigui de Mossos d'Esquadra o de policies locals, avui treballa un responsable en seguretat sanitària per vetllar que es guardin les normes recomanades per Salut per evitar contagis de covid.Es tracta normalment de funcionaris dels ajuntaments que s'han ofert voluntàriament per treballar aquest diumenge i vetllar pel bon funcionament dels col·legis electorals, on s'han establert circuits d'entrada i sortida dels electors perquè no hagin de creuar-se.Catalunya ha esponjat els col·legis electorals habituals i en aquest 14F es votarà, per exemple, en taules instal·lades en mercats municipals, pavellons esportius, teatres, restaurants i fins i tot en alguna església, com és el cas de Súria (Barcelona).