Només 63 dels 14.000 agents del dispositiu estan afectats pels efectes secundaris de la vacuna

Els Mossos detecten dos sabotatges en repetidors de telefonia i canals de televisió i ràdio a Canet d'Adri i Cubells

Actualitzada 14/02/2021 a les 09:48

Interior ha constatat que només 63 dels 14.000 agents dels Mossos i les Policies Locals del dispositiu electoral estan afectats pels efectes secundaris de la vacuna, que han pogut ser rellevats per un romanent de suplents ja previst. Així ho ha avançat el comissari de Mossos Joan Carles Molinero, que també ha assegurat que els 2.770 col·legis electorals estan coberts per un dispositiu estàtic de dos agents policials. La nit, segons Interior, ha estat "tranquil·la" i els Mossos només han detectat dos sabotatges en repetidors de telefonia i canals de televisió i ràdio a Canet d'Adri (Gironès) i Cubells (Noguera), que no afecten el funcionament del 14-F.