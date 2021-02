Les meses que s'han constituït més tard de les 9h no allargaran l'horari de votació més enllà de les 20h

La mesura només afecta a meses electorals de Barcelona ja que a les altres demarcacions s'han format amb normalitat

Actualitzada 14/02/2021 a les 14:00

La Junta Electoral de Barcelona ha comunicat al Govern que les meses que s'han constituït més tard de les 9h no allargaran l'horari de votació i, per tant, tancaran a les 20h. Aquesta mesura afecta només a meses electorals de la demarcació de Barcelona ja que a la resta (Tarragona, Lleida i Girona) no hi ha hagut problemes i totes s'han pogut formar abans de les 9h, l'hora en què han començat les votacions.La decisió de la Junta Electoral de Barcelona podria afectar fins al 35% de les meses que no estaven constituïdes a les 9h, tot i que algunes d'elles ho poden haver notificat més tard encara que s'hagin constituït amb normalitat abans d'obrir els col·legis electorals.