La JEC desestima la denúncia de Vox contra Aragonés

Vox va denunciar Aragonès davant la Junta Provincial de Barcelona per unes manifestacions en un míting on –segons l'escrit de la formació de Santiago Abascal- va afirmar que calia «lluitar contra el feixisme, com als anys trenta, amb la columna Macià-Companys». Segons Vox, són manifestacions que tenen «com a única finalitat incitar l'odi».La Junta Provincial de Barcelona, però, va acordar desestimar la denúncia perquè entenia que les expressions utilitzades per Aragonès, «encara que siguin desafortunades, han de ser analitzades en el context en què es van fer», un míting polític dins de la campanya electoral dirigit a joves.Vox va elevar el recurs aleshores a la Junta Electoral Central, que ha acabat decidit en la mateixa direcció que ho havia fet la Junta Provincial i, per tant, desestimant el recurs de la formació de Santiago Abascal.Segons la JEC, el recurs de Vox «no pot prosperar» perquè la feina de l'administració electoral «no és examinar els possibles excessos que puguin cometre els candidats durant la campanya electoral en l'exercici fonamental de la llibertat d'expressió».Els competents per analitzar-ho, segons la JEC, «són els tribunals que exerceixen la jurisdicció penal», i per tant «és allà on s'han de plantejar aquestes pretensions».