L'independentisme es queda a les portes del 50% dels vots amb la meitat de les paperetes escrutades

ERC, JxC, CUP, PDeCAT, Primàries Catalunya i Front Nacional Català sumen el 49,72% del total

Actualitzada 14/02/2021 a les 22:06

Els partits independentistes s'han quedat a les portes d'aconseguir el 50% dels vots quan s'han escrutat la meitat de les paperetes. Sumant les persones que han triat ERC, JxC, CUP, PDeCAT, Primàries Catalunya i Front Nacional Català (els dos últims no aconseguirien representació al Parlament) l'opció independentista obté el 49,72% dels vots.Cal recordar que algunes de les formacions sobiranistes han marcat com a objectiu en el seu programa superar aquest llindar, com a nova fita de l'independentisme. El Parlament sí reeditarà la majoria absoluta de les forces sobiranistes, amb 74 dels 135 escons de la cambra baixa catalana.