Considera que «insultar un representant públic i a milers de catalans no és llibertat d'expressió»

Actualitzada 14/02/2021 a les 13:31

El candidat de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga, ha fet una crida a la mobilització massiva i ha posat com a exemple de la «necessitat» d'anar a votar, «aquesta turba violenta que m'ha increpat», en referència a les feministes que han protestat contra el feixisme davant del col·legi electoral on ha votat. «Crec que és la primera vegada que un candidat a la presidència de la Generalitat és increpat en anar a votar per un grup que a més ens diu feixistes», ha lamentat. Garriga, a més, a preguntes dels periodistes, ha afegit que «tota protesta és llibertat d'expressió» però que no ho és «insultar a un representant públic i a milers de catalans dient-los feixistes per exposar unes idees que no els agraden».