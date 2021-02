S'havien obert 8.863 de les 9.139 previstes

Actualitzada 14/02/2021 a les 10:16

El 96,98% de les meses estaven constituïdes a les 10.00 hores, hora límit per a que ho poguessin fer. Es tracta de 8.863 de les 9.139 totals repartides arreu de Catalunya aquest 14-F.Els col·legis electorals han obert a les 9.00 hores amb el 65% de meses formades i una hora més tard s'havia arribat gairebé a la totalitat però no s'havia completat el 100%. La regulació marca que si alguna mesa no es pot obrir a les deu del matí, queda suspesa i s'ha de constituir 48 hores després, és a dir, dimarts.