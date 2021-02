Feministes de Femen protesten en el col·legi on ha votat el candidat de Vox

Han cridat «Vot a Garriga, vot a feixista» i han llençat papers verds amb l'escrit 'Feixistes fora de les urnes'

Actualitzada 14/02/2021 a les 17:15

Cinc dones del grup feminista Femen han protestat aquest diumenge al migdia al col·legi electoral del carrer Sant Joan de la Salle, 42 de Barcelona, on ha votat el candidat de Vox, Ignacio Garriga. Hi han arribat poc després que el candidat, acompanyat de la seva dona i de la seguretat habitual, entrés al col·legi. Han cridat «Vot a Garriga, vot a feixista» mentre mostraven cartells i llençaven paperetes verdes on es podia llegir 'Feixistes fora de les urnes' i 'Femen contra el feixisme polític i institucional', frases que també duien pintades sobre el seu cos, nuu de cintura cap a dalt. Els Mossos d'Esquadra que hi havia a la porta se les han endut i les han identificat.