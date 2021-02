El sondeig de TV3 dona la victòria a ERC (36-38) superant per la mínima el PSC (34-36)

Triple empat a 31-33, segons l'enquesta de «El Periódico» i BTV

JxCat i el PSC frec a frec, segons el sondeig d'ElNacional.cat

Pel que fa a la suma de vots, el sondeig augura que els independentistes superarien per primer cop la meitat de les paperetes, arribant a tenir almenys el 52,7%.L'enquesta difosa per TV3 també ofereix la projecció d'escons per circumscripcions. A Barcelona, el PSC aconseguiria 23-24 diputats, ERC podria tenir-ne 20-21 i JxCat 16-17. Els comuns (5-6), Vox (5), Cs (5), CUP (4) i PPC (4) quedarien per darrere. I seria per aquesta demarcació que el PDeCAT podria aconseguir fins a 2 diputats.ERC seria la primera força a la demarcació de Tarragona, amb 5-6 diputats, el PSC n'obtindria 4-5 i JxCat 4. La CUP, els comuns, Cs i Vox aconseguirien un escó, mentre el PPC podria quedar-se fora o tenir-ne un.A Girona, JxCat guanyaria amb 6-7 diputats, sent ERC la segona força amb 5 escons, i el PSC tercera amb 4. Un diputat de la CUP i un possible escó de Cs completarien la graella gironina.L'enquesta de TV3 atorga a Lleida 6 escons per a Esquerra, 4-5 diputats de JxCat, 3 per al PSC i 1 per a la CUP. A Vox, el sondeig reflexa que Vox podria aconseguir també un diputat per les comarques de ponent i el Pirineu.«El Periódico» i BTV han fet públic un sondeig a les 20.00 hores, un cop han tancat els col·legis electorals. Aquesta enquesta dona un triple empat entre PSC, ERC i JxCat, amb una forquilla d'entre 31 i 33 diputats cadascun. Els socialistes guanyarien en vots, amb un 22,7%, seguits d'ERC (20,4%) i JxCat (20,0%).Segons aquest sondeig, que és una actualització dels que s'han fet en els últims dies, Vox seria la quarta força política al Parlament, ja que obtindria entre 10 i 11 escons i un 7,5% dels vots. En Comú Podem tindria entre 8 i 9 escons amb un 7,3% dels vots; la CUP entre 7 i 8, amb el 5,5% dels sufragis; i Cs i PPC aconseguien entre 6 i 7 diputats, amb un 6,0% i un 5,5% dels vots respectivament. En aquest sondeig, el PDeCAT podria quedar fora del Parlament o obtenir 2 escons, amb un 2,9% dels vots.En una actualització de les últimes enquestes publicades per «The National», el sondeig d'ElNacional.cat dona JxCat com a guanyador de les eleccions en escons, amb entre 31-33 representants (20,73%), seguit pel PSC amb 29-32 (21,42%) i ERC amb 28-29 (18,47%). Cs quedaria quart amb 10-11 (7,84%), En Comú Podem n'obtindria 9-11 (7,99%) i Vox (6,87%) i CUP (6,73%) empatats entre 8-9. El PPC tindria entre 3-5 representants (4,03%) i PDeCAT 0-2 (2,8%).El PSC seria la força més votada a Barcelona, JxCat i el PSC empatarien en escons a Tarragona i JxCat guanyaria a Lleida i Girona.