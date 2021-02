Actualitzada 14/02/2021 a les 22:20

El PSC i ERC empaten en la primera posició amb 33 escons a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021 amb el 76,78% dels vots escrutats. JxC quedaria en tercera posició amb 32 escons. Per darrere, Vox, amb 11 ocuparia la quarta posició, seguida de la CUP (9), en cinquena, En Comú Podem (8) en sisena i Cs (6) en setena. Els últims escons els ocuparia el PP amb 3 i PDeCAT no entraria.L'any 2017 Ciutadans va guanyar les eleccions amb 36 escons, 2 més que el seu immediat perseguidor, el Junts per Catalunya que encapçalava Carles Puigdemont. Per darrere, Esquerra Republicana va aconseguir 32 escons i el PSC 17. Catalunya en Comú amb 8, la CUP amb 4 i el PP amb 4 van completar la cambra catalana.