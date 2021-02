El PSC (34) guanya les eleccions seguit d'ERC (33) i JxC (31) amb el 28,2% del vot escrutat

Vox (11), CUP (9), ECP (8), Cs (6) i PP (3) tanquen l'hemicicle

Actualitzada 14/02/2021 a les 21:41

El PSC amb 34 escons seria el guanyador de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021 amb el 28,23% dels vots escrutats. ERC, amb 33, quedaria en segona posició i JxC, amb 31, en tercera. Per darrere, Vox, amb 11 ocuparia la quarta posició, seguida de la CUP (9), en cinquena, En Comú Podem (8) en sisena i Cs (6) en setena. Els últims escons els ocuparia el PP amb 3 i PDeCAT no entraria. L'any 2017 el Ciutadans liderat per Inés Arrimadas va guanyar les eleccions amb 36 escons, 2 més que el seu immediat perseguidor, el Junts per Catalunya que encapçalava Carles Puigdemont.Per darrere, Esquerra Republicana va aconseguir 32 escons i el PSC 17. Catalunya en Comú amb 8, la CUP amb 4 i el PP amb 4 van completar la cambra catalana.