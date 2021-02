Cuixart (Òmnium) demana votar «per l'amnistia, l'autodeterminació i la justícia social, si cal amb la pinça al nas»

El president d'Òmnium vota presencialment aprofitant el tercer grau i crida a «front al feixisme» el 14-F

Actualitzada 14/02/2021 a les 14:09

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha votat presencialment al seu col·legi electoral a Barcelona, aprofitant el tercer grau penitenciari. Després de posar la seva papereta a l'urna, ha fet una crida a la participació en les eleccions del 14-F. «Que tothom prengui les mesures necessàries de distància, mascareta i, si fa falta, també amb la pinça al nas», ha dit.Cuixart ha afegit que els catalans tenen «365 dies a l'any per ser crítics amb els partits polítics i ho han de seguir sent». «Però avui és molt important que fem front al feixisme i que seguim lluitant per l'amnistia, per l'autodeterminació i la justícia social», ha dit. El president d'Òmnium ha remarcat la importància de votar «per enfortir els grans consensos de país».