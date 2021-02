Comencen a constituir-se les 9.139 meses en els 2.763 col·legis electorals

A Tarragona es constitueixen 1.026 meses en 357 col·legis on fer les votacions

Les 9.139 meses instal·lades en 2.763 col·legis electorals, per les quals han estat escollides 82.251 persones entre presidents, vocals i suplents, han començat a constituir-se a les 08:00 d'aquest diumenge per a les eleccions catalanes, marcades per unes mesures excepcionals a causa de la pandèmia de la Covid-19.Dels 2.763 punts de votació, 1.728 corresponen a la província de Barcelona, 361 a la de Girona, 357 a la de Tarragona i 317 a la de Lleida, en uns comicis en els quals s'han incorporat nous espais electorals a fi de garantir les mesures de seguretat i sanitàries, inclosos set mercats municipals i 23 pavellons esportius a la capital catalana.A Barcelona, quatre de cada 10 barcelonins tenen assignat per votar un dels nous 129 col·legis electorals creats per oferir aquestes garanties als electors i als membres de les meses i, en paral·lel, alguns punts de votació en anteriors comicis han estat descartats per no reunir els requisits requerits en el context de la pandèmia.Però la gran incògnita és si avui es podran constituir les meses electorals sense incidències, després que més de 33.000 persones, més del 38% dels membres triats per sorteig, hagin presentat al·legacions davant les diferents Juntes Electorals de Zona perquè se'ls eximeixi d'aquesta obligació.Davant aquesta allau d'al·legacions, la Junta Electoral Central (JEC) va desestimar que es pugues recórrer a voluntaris, com s'havia arribat a especular, però sí va avalar que s'utilitzi els suplents que quedin lliures una vegada la mesa per la qual havien estat designats hagi quedat constituïda.El Govern va donar ahir per fet no obstant això que avui es podran constituir totes les meses electorals, ja que compten amb prou titulars i suplents, i va fer una crida a la ciutadania a exercir el seu dret al vot el 14F de forma «responsable», seguint les indicacions de seguretat i prevenció.Així ho va anunciar en una roda de premsa el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, que va destacar que des del Govern ho tenien «tot a punt» perquè els col·legis electorals puguin obrir amb normalitat i siguin «espais plenament segurs», malgrat la pandèmia del coronavirus.Solé va precisar que, amb les dades que tenien sobre els membres de les meses que no han recorregut, estan convençuts que es podran constituir totes les meses perquè hi ha una «bossa suficient» de suplents primers i segons per «cobrir qualsevol incidència».«Podem dir que el 100% es podran constituir, amb les dades que tenim», va indicar el conseller.A la província de Barcelona es constituiran un total de 6.694 meses en 1.728 col·legis; a Girona, 853 meses en 361 punts de votació; a Tarragona, 1.026 meses en 357 col·legis i, a Lleida, hi haurà 566 meses en 317 espais electorals.En els anteriors comicis de 2017, el nombre total de meses va ser de 8.247 repartides en 2.680 col·legis.Al marge de més col·legis electorals, més meses i menys votants assignats a cada mesa, el Govern va aprovar un protocol específic per a les eleccions d'aquest diumenge que contempla diverses mesures: un metre i mig de distància entre votants i entre els membres de les meses, les quals estaran separades entre si per dos metres, i neteja continuada per desinfectar els locals.Una de les novetats més destacades en aquestes eleccions catalanes serà la figura dels responsables de seguretat sanitària, un per cada col·legi electoral, els quals vetllaran pel compliment de totes les mesures de seguretat.A més, la Junta Electoral Central ha permès que es puguin instal·lar meses electorals a l'exterior per mantenir la mesures de seguretat, sempre que estiguin situats dins dels espais de votació.Per a aquestes eleccions catalanes es presenten un total de 69 candidatures -enfront de les 38 dels comicis de 2017-, d'elles 15 a la província de Barcelona i 18 en cadascuna de les altres tres províncies.