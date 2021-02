Chacón (PDeCAT) assegura que votar aquest diumenge és «més fonamental que mai»

La candidata del PDeCAT afirma que està «convençudíssima» que la majoria de ciutadans optaran per una opció «moderada»

Actualitzada 14/02/2021 a les 13:08

La cap de llista del PDeCAT a les eleccions, Àngels Chacón, ha assegurat que anar a votar sempre és «fonamental», però ha afirmat que aquest diumenge ho és «més que mai» perquè Catalunya està decidint com sortirà de la crisi «sanitària, econòmica i social». La candidata s'ha mostrat «convençudíssima» que la majoria de ciutadans optaran per una opció «moderada i centrada» que aposti per un «bon govern» i «faci posar en marxa» Catalunya. L'exconsellera d'Empresa i Coneixement també ha apel·lat a tots aquells que dubten i els ha convidat a anar a votar.