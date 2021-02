Carrizosa (Cs) crida a la participació i avisa: «Qui no es mobilitzi ara que no es queixi els propers quatre anys»

El candidat de Cs assegura que s'està votant «amb seguretat» i demana al «constitucionalisme» que vagi a les urnes

Actualitzada 14/02/2021 a les 13:22

El candidat de Cs a president de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha fet una crida a la participació a les eleccions al Parlament d'aquest diumenge. «Qui no es mobilitzi ara que després no es queixi els propers quatre anys», ha advertit en declaracions a la premsa després de votar en un col·legi electoral de l'Eixample de Barcelona. Carrizosa ha considerat «bàsic per a la democràcia» que es vagi a les urnes i ha dit que «el constitucionalisme s'ha de mobilitzar» per tal d'»obrir una nova etapa a Catalunya de convivència i canvi». «El canvi només pot venir d'una mobilització massiva del constitucionalisme», ha insistit al costat de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, que l'ha acompanyat fins al punt de votació.