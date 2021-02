Borràs (JxCat) anima a votar «pensant en l'1-O»

La candidata de JxCat subratlla que participar a les eleccions és «segur» i anima a omplir les urnes «per al futur»

Actualitzada 14/02/2021 a les 13:44

La candidata de JxCat, Laura Borràs, ha votat aquest 14-F al seu col·legi electoral de Sarrià (Barcelona), amb normalitat. La presidenciable de Junts ha atès la premsa i ha animat a votar «pensant en l'1-O». Borràs ha subratllat que el diumenge d'avui s'assembla «molt» al del referèndum del 2017 pel mal temps. La número dos de la llista per Barcelona ha encoratjat la ciutadania a participar i a votar «amb dignitat, per responsabilitat i il·lusió per transformar el país i el futur».«Votar és segur, però sobretot hem de procurar-nos la salut democràtica, i que les urnes s'omplin de vots pel futur que ens mereixem», ha insistit. Borràs seguirà la nit electoral amb l'equip de JxCat a l'Hotel Catalonia de plaça Catalunya (Barcelona).