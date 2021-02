Arrimadas convoca d'urgència el comitè executiu de Cs dilluns a la tarda després del 14-F

Les enquestes a peu d'urna pronostiquen una caiguda de prop de 30 diputats al Parlament

Actualitzada 14/02/2021 a les 20:59

Martín Blanco: «Esperàvem una altra cosa»

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha convocat d'urgència el comitè executiu de la formació liberal dilluns a la tarda després de les eleccions catalanes del 14-F, segons fonts de Cs.Les enquestes a peu d'urna pronostiquen una caiguda de prop de 30 diputats al Parlament, ja que el partit passaria dels 36 escons obtinguts el 2017, quan va guanyar les eleccions, a obtenir-ne uns 6 o 7. Cs ja es va desplomar a les eleccions espanyoles de novembre de 2019 quan va perdre 47 escons al Congrés la qual cosa va provocar la dimissió de l'anterior líder del partit, Albert Rivera.El número tres de la candidatura de Cs per Barcelona a les eleccions al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha considerat «preocupant» la xifra de participació als comicis d'aquest diumenge perquè «no han sigut bons». «No és mai una bona notícia que la participació hagi caigut tant», ha dit davant dels mitjans. «Esperàvem certament una altra cosa. Ens hauria agradat que hagués anat d'una altra manera però el cert és que ha sigut el número de participació», ha afegit.Martín Blanco ha comparegut per valorar la participació i no ha entrat a opinar sobre els sondejos d'aquest vespre, que els auguren una pèrdua de fins a 30 diputats. Tement que una baixa participació els perjudiqués, Cs ha fet constants crides a anar a votar els darrers dies.