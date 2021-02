Aragonès (ERC) fa una crida a omplir les urnes de «determinació» i «llibertat»

El cap de llista d'ERC es mostra convençut que els catalans aniran a votar i demana escollir com ha de ser el futur

Actualitzada 14/02/2021 a les 12:37

El cap de llista d'ERC a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, ha fet una crida aquest diumenge a anar a votar aquest 14-F i a omplir les urnes de «determinació» i «llibertat». Després de votar a l'Institut Joan Coromines de Pineda de Mar (Maresme), Aragonès ha recordat que el sufragi és «l'eina» per decidir el futur en «llibertat» i per escollir com ha de ser el país que es deixi a les generacions del futur. «Omplim les urnes. Els catalans sempre que n'hi ha ens hi aboquem. Estic convençut que així serà», ha sostingut en una atenció als mitjans a les portes del col·legi electoral.El republicà ha qualificat el 14-F com una jornada «històrica» i «excepcional» i ha celebrat que s'hagin pogut constituir el 100% de les meses del país.Aragonès ha afirmat que les eleccions d'aquest diumenge són «històriques» i «excepcionals» perquè es fan en plena pandèmia i «es decidiran moltes coses, el rumb del país». El líder d'ERC ha reivindicat que en aquests comicis es decideix el «rumb» del país però també el futur de les properes dècades.El vicepresident del Govern amb funcions de president ha posat en valor la tasca que aquest diumenge fan centenars de professionals públics i ciutadans que permeten que la jornada es desenvolupi en la «màxima normalitat possible», tenint en compte la pandèmia. Ha sostingut que a tot arreu es pot votar amb «més o menys cues».