Albiach (ECP) fa una crida a votar en unes eleccions «clau»: «Ens juguem el present i el futur de Catalunya»

La candidata dels comuns anima al vot «per una sortida social a la crisi, pel diàleg i per aturar l'extrema dreta»

Actualitzada 14/02/2021 a les 13:36

La candidata d'En Comú Podem el 14-F, Jéssica Albiach, ha fet una crida a la participació en unes eleccions que ha qualificat de «clau». «No només ens estem jugant el present de Catalunya, sinó també el futur», ha advertit en una atenció a mitjans pocs minuts després de dipositar ella mateixa el seu vot. Albiach ha demanat «a la gent honesta, treballadora i compromesa amb la democràcia» que acudeixi a les urnes i els ha demanat que votin «per una sortida social a la crisi, pel diàleg i per aturar l'extrema dreta». «Davant l'odi i la resignació, votem per l'amor i per l'esperança», ha insistit Albiach. La líder dels comuns ha garantit que les eleccions són «segures» i que el dispositiu «està funcionant».