Vuit plantacions de marihuana desmantellades i 2 detinguts a l'Hospitalet de Llobregat

El passat dijous, efectius de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat, sota la tutela del jutjat d'instrucció número 4 de l'Hospitalet de Llobregat, van realitzar vuit entrades i registres en els domicilis investigats.En el marc del dispositiu hi van participar dotacions de la Unitat de Seguretat Ciutadana de l'Hospitalet, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la Regió Policial Metropolitana Sud, de la Unitat de Mitjans Aeris i agents de la Guàrdia Urbana del municipi.Els investigadors van aconseguir intervenir més de 1.500 plantes de marihuana, cabdells de marihuana, i tots els elements de la infraestructura de les plantacions.Un dels detinguts té 14 antecedents policials com a encarregat d'altres plantacions. Els arrestats passaran a disposició judicial aquest dissabte.La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.