Tot a punt al Mercat de Sant Antoni de Barcelona per convertir-se en un macrocol·legi electoral el 14-F

S'han muntat les 29 meses als quatre braços del recinte i un equip de desinfecció ha fumigat taules, cadires i urnes

Actualitzada 13/02/2021 a les 18:23

El Mercat de Sant Antoni es prepara aquest dissabte a la tarda per ser un dels macrocol·legis electorals a Barcelona en les eleccions del 14-F. Els operaris han muntat les 29 meses als passadissos dels quatre braços del recinte (Tamarit, Manso, Comte Urgell i Comte Borrell) i un equip de desinfecció ha fumigat taules, cadires i urnes per mantenir la zona lliure de virus. El Mercat de Sant Antoni agruparà quatre col·legis electorals, cadascun amb entrades i sortides diferenciades, perquè els 17.000 electors que hi podran votar no es trobin i s'evitin les aglomeracions.«En total, set mercats de Barcelona acolliran 10 col·legis electorals», ha precisat Genís Arnàs, cap de Mercats de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB).