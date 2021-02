Renfe oferirà un 72% dels trens de Llarga Distància i 65% dels MD i Avant per a la vaga de dimarts

El sindicat de maquinistes Semaf va convocar una vaga per als dies 16 de febrer i 2, 3, 9 i 10 de març per reclamar a la companyia que posi en marxa el pla d'ocupació per accelerar l'ingrés de nou personal després de la destrucció de 700 llocs de treball, amb una previsió que augmenti de cara el 2021, i per la manca de manteniment del parc motor, segons denuncien. En aquest sentit, explica que només a Catalunya hi ha 1.500 denúncies només en l'àmbit de Rodalies.Semaf sosté que la «contínua pèrdua de llocs de treball fa impossible recuperar les circulacions prèvies a la pandèmia» i que falti personal per cobrir els trens programats cada dia. A més, acusa la companyia de «pressionar els treballadors perquè condueixin trens que no estan en condicions de seguretat per circular» i de «coaccionar maquinistes per treballar en torns que no els correspon».