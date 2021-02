Pimec proclama dues candidatures per a les seves eleccions del 23 de febrer

Antoni Cañete i Pere Barrios es disputaran la presidència

La junta electoral de l'organització de la petita i mitja empresa Pimec va proclamar ahir a la nit dues candidatures per a l'elecció del president i directiva de l'entitat, comicis convocats per al proper 23 de febrer.Un comunicat emès per l'organització patronal indica que aquesta proclamació es produeix una vegada acabat ahir divendres el termini de presentació de candidatures, i revisada i estudiada la documentació presentada per les candidatures.La candidatura Activisme Empresarial, encapçalada per l'actual secretari general de Pimec, Antoni Cañete, ha presentat un total de 400 avals, dels quals s'han admès com a vàlids 369 i s'han desestimat 31.Aquesta candidatura ha presentat una llista tancada amb 93 persones aspirants a la junta directiva, de la qual s'ha admès la totalitat de noms.Per la seva banda, la candidatura Eines Pimec, encapçalada per Pere Barrios, ha presentat 200 avals, dels quals s'han admès com a vàlids 138 i se n'han rebutjat 62.Aquesta candidatura inclou una llista tancada de 46 aspirants a la junta directiva de Pimec, dels quals s'han admès 42 i s'han rebutjat 4.El comunicat de Pimec precisa que, en haver-se superat el mínim de cent avals exigits per concórrer a les eleccions, les dues candidatures podran realitzar propaganda electoral des del dilluns 15 de febrer i fins al dia 22.El dia 23 de febrer, els associats a Pimec podran exercir el seu dret al vot des de les 10:00 a les 17:00 hores a les seus de l'entitat a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Manresa.L'entitat precisa que, d'acord a l'article 21 dels seus estatuts, els socis col·lectius o individuals que desitgin votar però que no puguin fer-ho personalment el dia 23, podran delegar el seu vot en un altre membre amb dret a vot seguint les instruccions donades per a aquests casos per la junta electoral de l'organització patronal.