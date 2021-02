Paisatge insòlit a Sitges per Carnaval: carrers buits de visitants i locals amb persianes abaixades

El Gremi d'Hostaleria de la ciutat calcula que les pèrdues aquest cap de setmana seran del 95% en relació a l'any passat

Actualitzada 13/02/2021 a les 13:08

Carnaval és sinònim de festa, disbauxa i aglomeracions als carrers de Sitges. Les tradicionals rues porten centenars de persones d'arreu del país a la ciutat, però aquest any la covid-19 ha deixat un paisatge totalment diferent. Els carrers estan buits de visitants i molts dels bars i restaurants tenen la persiana abaixada, ja que no els surt a compte obrir amb les restriccions actuals. El gerent del Gremi d'Hostaleria de Sitges, Alejandro Eguía, assegura que les pèrdues d'aquest cap de setmana, en relació a l'any passat, poden enfilar-se fins al 95%. «Són mals temps per l'hostaleria», lamenta.En aquest sentit, exigeix més ajudes a les administracions i reclama que puguin obrir ininterrompudament «des del matí fins al toc de queda».