Més de 5 milions de catalans estan cridats a les urnes amb la incògnita d'una alta abstenció per la covid-19

La incògnita de la participació

Funcionament dels col·legis

L'auditori del Barça i el mercat de Sant Antoni, entre els punts de votació de Barcelona

5.624.044 persones cridades a votar, incloent els 255.163 residents a l'estranger. El cens d'aquestes eleccions és de gairebé 70.000 persones més que les últimes del 2017. Pel que fa als ciutadans amb dret a vot que viuen a Catalunya, el cens és de 5.368.881.Hi ha un total de 2.763 locals electorals repartits pel territori, són 83 més que els últims comicis al Parlament i el nombre total de meses ascendeix a 9.139, gairebé 900 més que fa tres anys.Per tant, a aquestes eleccions hi ha també més membres titulars i suplents de les meses. Concretament, 27.417 titulars i 54.834 suplents. Més de 30.000 persones a qui els ha tocat per sorteig ser membres d'una mesa han presentat al·legacions, suposen el 37% dels membres convocats. Els que no hagin obtingut resposta a les seves al·legacions abans de diumenge, hauran de personar-se igualment als seus col·legis electorals. I és que l'allau d'al·legacions ha col·lapsat el sistema, especialment la Junta Electoral de Barcelona.Davant d'aquesta situació excepcional, la Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat que es puguin traslladar suplents en altres col·legis electorals on hi hagi vacants. Totes les meses hauran d'estar constituïdes abans de les 10h i si n'hi alguna que a aquesta hora no ho ha pogut fer per manca de personal, la mesa quedaria suspesa i s'hauria de constituir 48 hores després, és a dir, dimarts.Malgrat tot, el Govern està convençut que diumenge es podran constituir totes les meses i que es proclamaran els resultats la mateixa nit de diumenge, com és habitual. Encara que aquesta vegada els resultats finals es podrien donar a conèixer més tard per les mesures de seguretat que s'han de seguir també en el recompte de vots.A les últimes eleccions al Parlament es va registrar una participació rècord. Van anar a votar el 79,09% i només el 20,91% es van quedar a casa. En canvi, als comicis del 2015 es va registrar una participació del 74'95%. La xifra més baixa de participació registrada en unes eleccions al Parlament va ser el 1992, que es van congregar un 54,87% dels electors. Ara caldrà veure si el context de pandèmia afecta la decisió dels electors de no anar a votar.Pel que a les eleccions que s'han celebrat el 2020, en situació de covid, a Galícia es va assolir una participació del 58,88% mentre que al País Basc es van quedar amb el 52,86%.El vot per correu ha assolit en aquestes eleccions un rècord històric. 284.706 persones han sol·licitat el vot postal, un 350% més que les peticions d'aquesta modalitat de vot en les darreres eleccions al Parlament.A l'altra cara de la moneda hi ha el vot exterior. S'han acceptat un total de 15.852 sol·licituds de persones que resideixen permanentment a l'estranger per votar el 14-F. Es tracta de menys de la meitat de sol·licituds respecte a les eleccions del 2017.El Govern ha establert franges horàries recomanades de votació i apel·la a la responsabilitat de la ciutadania, ja que no són d'obligat compliment. La primera serà de 9h a 12h per a les persones de risc; la segona, de 12h a 19h per a les persones sense risc; i la darrera hora, de 19h a 20h per als positius de covid i els contactes estrets. El Departament de Salut calcula que diumenge hi haurà unes 96.000 persones en quarantena per ser positius o contactes estrets.Pel que fa al funcionament dels col·legis electorals, està previst que les cues que es puguin produir es facin al carrer, hi hagi circuits d'entrada i sortida, ventilació dels locals al llarg de la jornada, gel hidroalcohòlic, neteja per desinfectar i obligació de portar mascareta. A més, els membres de les meses tindran equips de protecció individual (EPI) per posar-se durant l'última franja de votació.També se'ls ha ofert la possibilitat de fer-se un test d'antígens. No és obligatori sinó voluntari. En un inici, estaven cridats a fer-se'l els titulars i primers suplents, però després també s'ha afegit als segons suplents. El termini per fer-se el test va acabar formalment divendres tot i que al llarg de dissabte també se'l podran fer si van al seu CAP. No es faran test d'antígens el mateix diumenge als col·legis electorals.El Govern recomana que els ciutadans portin el vot preparat des de casa, amb el sobre i la papereta dins, i que es comprovi el lloc de votació ja que hi ha hagut canvis respecte a les últimes eleccions. Es pot comprovar mirant la targeta censal que s'ha rebut al domicili.L'executiu català ha impulsat una aplicació mòbil sota el nom «Eleccions 14F» que incorpora per primera vegada la possibilitat de consultar l'afluència als col·legis electorals, per evitar cues. També es podrà fer seguiment, a través d'aquesta aplicació, dels resultats un cop comenci el recompte.Per assajar tots els protocols extraordinaris anti-covid, diversos ajuntaments catalans han organitzat simulacres en els darrers dies. I, segons el Govern, no s'han detectat incidències destacades.A Barcelona, quatre de cada deu barcelonins votaran en un lloc diferent i hi haurà 94 col·legis electorals més i 495 meses més. En total, 1.099.268 electors que votaran en 365 locals. Entre els nous equipaments hi ha mercats, pavellons esportius i l'auditori del Barça. Una de les novetats és que s'ha fixat un màxim de 800 electors per mesa, molt per sota dels 1.500 que hi ha habitualment. Les taules seran de 4 metres per garantir les distàncies entre membres de la mesa. I hi haurà un miler de voluntaris de l'Ajuntament que vetllarà pel compliment de les mesures anti-covid.A banda dels voluntaris, es preveu una mobilització de 1.000 agents de la Guàrdia Urbana i unes 200 persones en serveis auxiliars. En total, 2.200 persones sense comptar la brigada de neteja. I és que no només està prevista la neteja i desinfecció dels punts de votació sinó també de la via pública pròxima als col·legis electorals.