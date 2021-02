Més de 35.600 excuses presentades per no ser a les meses electorals: 23.300 admeses i unes 3.750 encara per resoldre

La majoria de peticions per contestar es concentren a la Junta Electoral de Barcelona (2.500) i a l'Hospitalet (1.157)

Actualitzada 13/02/2021 a les 14:02

Les Juntes Electorals han rebut fins al 12 de febrer 35.637 excuses de persones que no volen formar part de les meses electorals en les eleccions al Parlament, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). 23.311 d'aquestes excuses han estat admeses, 3.065 s'han denegat i unes 3.750 encara estan pendents de resoldre. La majoria d'aquestes peticions que queden per contestar es concentren a la Junta Electoral de Zona de Barcelona (2.500) i a la Junta Electoral de Zona de l'Hospitalet de Llobregat (1.157).També queden excuses per resoldre a la JEZ del Vendrell (58), la JEZ de Tortosa (28) i a la JEZ d'Olot (5). Les xifres no són definitives, atès que els jutjats poden seguir rebent i resolent recursos fins al mateix dia 14.