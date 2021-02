La música torna a RTVE Catalunya amb el programa 'Efecte Collins'

Gómez ha destacat que TVE és un servei públic i que per aquesta raó «en aquests moments» ha «d'estar al costat del sector cultural» i «de les sales de concerts, que és el lloc on s'han enregistrat aquests concerts, perquè estan en una situació crítica».De fet, el plató de cada programa serà una sala de concerts diferent i cada episodi servirà per conèixer en profunditat tretze músics de casa nostra com Manel, Nuria Graham, Marco Mezquida, Maria Arnal i Marcel Bagés o Joan Garriga, que serà el primer convidat. Els artistes convidats tocaran en directe i parlaran sobre música en un delicat moment per la indústria i els creadors. De fet, Efecte Collins vol ser «un programa de servei públic» que doni suport i faci d'altaveu de la música en viu per tal de «demostrar que la música de proximitat importa i és més necessària que mai».L'Apolo, La Mirona, l'Upload o el Sidecar obriran les portes a Efecte Collins, que cuidarà especialment el so i la imatge. De fet, comptarà amb una realització a mig camí entre el videoclip i la música en directe i amb uns reportatges que s'han produït en estreta col·laboració amb els mateixos artistes.El director del programa Gonzalo Bello ha explicat que «hi ha molt més que música en directe: la necessitat d'intentar transmetre amb tots els mitjans que tenim aquelles sensacions que sentim». Bello també ha confirmat que «l'estructura és de documental i cada programa té un tema que es posarà sobre la taula per tal de crear debat amb la gent».La subdirectora d'Efecte Collins, Consol Sáenz, ha recordat que «estem a punt de complir un any que va arribar aquesta pandèmia i les sales de concerts van ser dels primers espais a tancar i segurament els últims a obrir». A més, ha concretat que «no només seran presents els músics, sinó també totes aquelles persones que fan possible que funcioni». «Tenim un deute molt gran amb el món de la cultura: no només per la pandèmia que ho estan passant fatal, fa temps que passen per camins pedregosos», ha conclòs.Durant la presentació del nou programa de música de La 2, s'ha explicat que l'efecte collins «és nom amb què es coneix el fenomen pel qual les audiències es desplomen quan comença a sonar música en directe a la televisió». De fet, és un concepte negatiu pel qual els programadors de televisió es van adonar a mitjans dels 90 que la música ja no rebia l'interès del públic quan s'emetia per la petita pantalla.El programa es reemetrà a Ràdio 4 els dissabtes a les 10 del vespre i els diumenges a un quart de tres de la tarda a La 2.