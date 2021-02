Els treballadors municipals gironins acaben de posar a punt els 361 locals electorals de la demarcació

Una sala de banquets tancada per la pandèmia, una antiga cafeteria o grans pavellons són algunes de les noves seus

Actualitzada 13/02/2021 a les 12:42

Els treballadors municipals dels 221 pobles de les comarques gironines ultimen els darrers detalls per deixar a punt les 853 meses electorals, repartides en 361 seus. Seus com la sala de banquets Mont-Ferran de Blanes de l'Eugenio González que la pandèmia ha fet que hagi hagut de mantenir tancada per la impossibilitat fer grans celebracions. Aquesta serà un dels nous locals de votació a les comarques de Girona. Explica que quan l'Ajuntament li va demanar de seguida va dir que sí i fa ironia dient que només haurà de baixar les escales de casa per anar a votar.En canvi, altres pobles com Palamós (Baix Empordà) o Cassà de la Selva (Gironès) han concentrat totes les meses en un gran espai on estan cridats tots els veïns amb dret a vot.