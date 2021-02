Els candidats aprofiten la jornada de reflexió per estar amb la família després d'una intensa campanya

Després de participar de les sessions fotogràfiques de diferents mitjans de comunicació, el cap de llista d'ERC a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, té previst passar el dia en família. «Toca intentar retornar el temps que aquests darrers dies i mesos no he pogut compartir amb ells», ha explicat. El vicepresident del Govern amb funcions de president celebrarà un dinar familiar amb els seus pares, la seva dona i la seva filla. El pare d'Aragonès arrencarà calçots de l'hort, que seran els protagonistes de la vetllada. El candidat vol passar una part del dia cuinant, una de les seves passions, per deixar preparat àpats per diumenge i la setmana vinent.Al marge de dinar amb la família, Aragonès vol passar la jornada de reflexió amb la seva filla i poder-hi jugar una bona estona. També amb la seva dona amb qui té ganes de posar-se al dia amb sèries que van deixar pendents. Té previst respondre missatges de suport rebuts que fins ara no ha pogut atendre.La cap de llista del PDeCAT, Àngels Chacón, preveu passar la jornada de reflexió amb la família. Pel matí, els mitjans de comunicació prendran fotografies de la candidata. Després, Chacón preveu dinar amb la seva mare, com fa un cop a la setmana i, si pot, fer una migdiada. Per la tarda, «intentarà desconnectar», estarà amb la família i sortirà a passejar amb la gossa per Igualada. «Ells son els grans damnificats de l'agenda de bojos que és la dels candidats», ha assegurat.El candidat del PPC, Alejandro Fernández, té una agenda molt plàcida per aquest dissabte, descarregada de compromisos, després d'una campanya en la què, a més de la picabaralla política, ha hagut de conviure amb l'operació d'un tumor al cap a la seva dona pocs dies després d'iniciar-se la campanya. Després d'assistir a les sessions matinals de fotos de diferents mitjans de comunicació, Fernández passarà el dia a casa, a Tarragona. Gran apassionat de la música i el cinema, el candidat popular aprofitarà la tarda del dia de reflexió per veure alguna pel·lícula en família.La cap de llista dels comuns, Jéssica Albiach, assegura que després d'unes setmanes intenses el dia de reflexió es deixarà cuidar i té previst que uns amics li cuinin un arròs al forn. Després, de cara a la tarda d'aquest dissabte, a la candidata d'En Comú Podem li ve molt de gust fer «sofà, manta i pel·lícula». Tot i assegurar que no sap si arribarà a la pel·lícula perquè potser es queda adormida abans, diu que li agradaria veure «Mank», ja que li han parlat molt bé d'aquest film.El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, també passarà la jornada de reflexió en família. Té previst de passar el dia amb els seus fills i aprofitarà per passejar. Més enllà de les tradicionals rondes de fotografies que es farà amb altres presidenciables per a diversos diaris, també es reunirà amb un company de partit a la Barceloneta abans de dinar amb els seus tres fills.La candidata de JxCat, Laura Borràs, assistirà a la tradicional sessió de fotos amb premsa escrita i la resta de presidenciables. Després passarà el dia amb la família, fins just abans de concentrar-se amb l'equip de campanya de Junts per fer seguiment de la nit electoral des de l'hotel Catalonia de Barcelona.Per la seva banda, el candidat socialista, Salvador Illa, passarà el dia de reflexió descansant amb la seva dona, després de fer la tradicional foto amb la resta de candidats per als mitjans de comunicació. Així, dinarà amb ella, probablement a casa, i aprofitaran el dia per passejar, llegir una mica o mirar una sèrie.El cap de llista del PSC està mirant «Secret City» una minisèrie que és un thriller polític. Si l'enllesteix dissabte, començarà «Industry», una sèrie que li han recomanat i que s'endinsa en el món de les finances. Ha admès que li agradaria anar a veure el documental «Maragall i la Lluna», però a causa del confinament comarcal no podrà desplaçar-se de la Roca del Vallès, on resideix, a Barcelona, on l'estant projectant.La candidata de la CUP, Dolors Sabater, té previst llevar-se «ben d'hora» per fer una caminada per la Serralada de Marina «aprofitant que el confinament és comarcal» i visitar Conreu Sereny, la cooperativa on compra la verdura ecològica. «També vull visitar un amic que està malalt i amb qui tinc moltes ganes de passar una bona estona», ha explicat Sabater. La candidata també té previst «fer feina interna» de la CUP, així com «descansar» i «preparar escudella i croquetes per tenir-ne per bastants dies».I finalment, el candidat de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga, té previst passar la jornada de reflexió resant i amb la família. És catòlic i tot i que les esglésies estan obertes amb aforament limitat, resarà a casa per seguretat. Està casat i és pare de quatre fills i aprofitarà el dissabte per jugar amb la família i fer manualitats que, reconeix, li encanten. El més segur, explica, és que es passi les hores fent figures amb plastilina i cartró.