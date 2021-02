Els 132 responsables i assistents sanitaris de Lleida reben les indicacions per una jornada electoral segura

«S'ha de tenir una mica de sang freda»

A Lleida hi haurà 46 representants sanitaris, un per cada col·legi electoral, i 86 assistents sanitaris. Als col·legis amb tres meses o més i haurà el suport de tres assistents, mentre a la resta n'hi haurà dos. A tot això, la Creu Roja també s'ha ofert a donar un cop de mà en cas que sigui necessari, encara que des de la Paeria confien que amb el dispositiu que s'ha preparat serà suficient.A la trobada que s'ha fet al pavelló de Magraners, un dels punts de votació, s'ha explicat als representants i assistents els passos que han de seguir el dia de les eleccions, des d'abans de l'obertura dels col·legis i fins que finalitzi la votació. Així, als responsables sanitaris se'ls hi ha entregat un dossier amb un mapa de cada col·legi electoral on s'hi detalla l'orientació de les cues, l'aforament que hi pot haver en funció del número de meses i el material que han de repartir als membres de les meses i als responsables i representants de l'administració, entre altres.Tot plegat, amb l'objectiu de garantir el compliment de totes les mesures de seguretat durat el procés de votació. Bergés ha destacat la feina «ingent» que han fet els tècnics municipals per elaborar l'operatiu electoral i ha volgut donar el missatge a la ciutadania que «totes les mesures de seguretat es compliran durant les eleccions».Un dels assistents sanitaris que ha participat a la formació ha estat Jordi Esquerda, que explica que tot i la situació sanitària, creu que amb protecció i respectant les mesures de seguretat «tot es pot fer». Ha detallat que viu amb els seus pares, que no són població de risc, i que això fa que en cas d'agafar el virus no creu que «contagiés a ningú que li pogués passar res». Tot i així, admet que amb la covid-19 «no se sap mai i que si et toca, ja ho tens».Un altre dels assistents, Jordi Garriga, ha dit que s'ha presentat «evidentment per la indemnització» i per intentar ajudar a que «tot vagi una mica millor». Sobre el temor a contagiar-se durant la jornada electoral, ha dit que «s'ha de tenir una mica de sang freda» i ha afegit que al final el seu paper consisteix en vigilar que tot els controli i que hi hagi menys risc de contagi.Per la seva banda, Íngrid Salvia i Lluís Solé han indicat que malgrat la situació «atípica», «uns ho altres ho havien de fer» i per això, ha afegit, s'han tornat a presentar com a representants de l'administració. «Hi estem acostumats perquè portem anys i ho intentarem fer-ho el millor possible», ha finalitzat Solé.