El TSJ de l'Aragó aclareix que manté la data per retornar les obres de la Franja del Museu de Lleida

Una execució provisional dictada al desembre de 2020

La magistrada del jutjat de primera Instància número 1 de Barbastre, Pilar Juste, va admetre aquest divendres a tràmit la intervenció de la Generalitat en el procés d'execució provisional sobre el lliurament dels béns. D'aquesta manera, es desprenia que quedava ajornat el lliurament de les obres fixat per al dilluns que ve, 15 de febrer, fins que no es resolguessin les al·legacions presentades per les parts, moment en què s'havia de fixar una nova data en el calendari. La jutgessa va acceptar la intervenció del Govern perquè, tot i que les obres estan «en poder del Bisbat de Lleida», no es pot menystenir que la Generalitat «té competència exclusiva en matèria de cultura».La jutgessa de Barbastre concretava que la «competència exclusiva en matèria de cultura» de la Generalitat és el motiu pel qual s'admet la seva part al procés principal que va concloure amb el judici celebrat al jutjat de Barbastre el maig de 2019 i la sentència provisional del qual ordena el lliurament de les obres que hi ha al Museu de Lleida. La jutgessa considera que com a «part condemnada i executada», el Govern té un «interès directe». L'executiu ja va confirmar a l'ACN que hi presentaria al·legacions.L'auto d'execució provisional es va dictar el passat 17 de desembre de 2020 i fixava que el lliurament dels béns de la Franja havia de fer-se el 15 de febrer. El document assenyalava que no es podia interposar recurs tot i que si que es podien presentar escrits d'oposició a l'execució provisional dictada. Uns escrits presentats per la part catalana que això no obstant, també va iniciar el procés per complir l'execució provisional amb la convocatòria d'un concurs per adjudicar a una empresa el procés de trasllat de les obres.En concret, a l'execució provisional s'hi han oposat el Bisbat de Lleida i el Consorci del Museu de Lleida. Segons el comunicat del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó, abans que el responsable judicial de l'òrgan pogués respondre aquests escrits d'oposició, la Generalitat va demanar la seva adhesió al procés d'execució i així s'ha resolt ara de forma favorable per la jutgessa amb l'auto que ha dictat aquest divendres.