Desallotgen 43 veïns d'un edifici del Poblenou per l'aparició d'esquerdes en diversos habitatges

Les obres en un solar del costat amb l'excavació de tres plantes subterrànies, possible causa del problema

Actualitzada 13/02/2021 a les 13:20

Els Bombers de Barcelona van desallotjar divendres a la matinada els 43 veïns d'un edifici del Poblenou per l'aparició d'esquerdes en diversos habitatges. La incidència s'ha produït en un edifici de cinc plantes al número 46 del carrer de la Llacuna, al districte de Sant Martí. Les obres al solar del costat amb l'excavació de tres plantes subterrànies podrien ser la causa del problema. Els treballs haurien buidat una bossa d'aigua subterrània i desestabilitzat els fonaments de l'edifici afectat. Els Bombers van evacuar els inquilins i després van inspeccionar l'estat de l'estructura de l'immoble.El consistori ha precisat que els veïns s'allotgen ara en hotels propers i fins dilluns no es prendrà la decisió sobre un possible retorn.