Desallotgen a 20 persones d'una festa en una masia de Monistrol (Barcelona)

Actualitzada 13/02/2021 a les 18:41

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest matí una festa «rave» que se celebrava amb vint persones en una masia abandonada del municipi barceloní de Monistrol de Montserrat, on a més han decomissat el generador d'electricitat que utilitzaven.Fonts dels Mossos han informat a EFE que el desallotjament ha tingut lloc sobre les nou del matí en la citada masia, situada als afores del nucli de Monistrol i en la qual es va celebrar la festa durant tota la nit.Els agents han denunciat a les vint persones per incompliment de les normes de restricció decretades amb motiu de la pandèmia pel coronavirus, i els han estès acta per celebració d'una festa sense autorització en un parc natural, en aquest cas el de Montserrat.A més, han identificat als organitzadors, als qui han decomissat el generador elèctric.