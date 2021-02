Barcelona incrementa més d'un 35% els col·legis electorals per garantir «la màxima seguretat sanitària» el 14-F

El consistori ultima un «dispositiu sense precedents» que farà servir deu mercats municipals i 23 pavellons

Actualitzada 13/02/2021 a les 13:01

L'Ajuntament de Barcelona ultima «un dispositiu sense precedents» de cara a les eleccions d'aquest diumenge, 14 de febrer, per garantir el dret a vot amb «la màxima seguretat sanitària». Concretament, segons ha detallat la gerent municipal del consistori, Sara Berbel, ha incrementat més d'un 35% els col·legis electorals, passant dels 270 que hi havia en comicis anteriors als 365. Barbal ha destacat en declaracions als mitjans des del poliesportiu Camp del Ferro, que l'Ajuntament ha fet un «esforç enorme» i que per primera vegada farà servir deu mercats municipals i 23 pavellons, entre ells el del barri de la Sagrera.A més, ha assegurat que, segons les dades que tenen, «un compliment del 99% del personal que ha d'estar a les taules».