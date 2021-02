Acord per retirar l'ERO a Girbau de Vic que afectava 76 empleats

El comitè preveu desconvocar la vaga de la setmana que ve després que dilluns es materialitzi l'acord per l'ERTO

Actualitzada 13/02/2021 a les 12:47

La direcció i el comitè d'empresa de Girbau han arribat a un acord per retirar l'ERO que afectava 76 treballadors, aplicar un expedient temporal i obrir un procés de negociació, segons ha informat CCOO aquest dissabte. El sindicat ha explicat que dilluns s'ha de materialitzar l'acord per aplicar un ERTO, d'una durada màxima de tres mesos, que afectarà tota la plantilla. Un cop signat aquest ERTO, el comitè d'empresa desconvocarà la vaga de 48 hores prevista per la propera setmana. L'acord ha estat referendat tant pel comitè com per les seccions sindicals de CCOO i la Intersindical-CSC.