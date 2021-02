Vox es querella contra Sàmper per l'actuació dels Mossos en els incidents en actes de campanya

Actualitzada 12/02/2021 a les 14:37

Vox ha presentat una querella contra el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per l'actuació dels Mossos d'Esquadra en els actes de campanya del partit. La formació d'ultradreta denuncia presumpta omissió del deure de perseguir delictes, prevaricació i delicte electoral. En un comunicat difós aquest divendres, Vox explica que en l'escrit presentat al TSJC reclamen que s'investigui Sàmper per aquests delictes juntament amb la «identificació dels autors materials i intel·lectuals dels actes violents» en els mítings del 14-F. Vox considera que cal investigar l'actuació dels Mossos per la «passivitat davant actes que aquesta part considera inequívocament delictius».