Una app et permetrà saber en directe si el teu col·legi electoral està ple

«Eleccions 14F» ja es pot descarregar des d'aquest divendres

Actualitzada 12/02/2021 a les 11:42

Una aplicació mòbil permetrà als tots els votants consultar a temps real l'afluència de persones al local electoral on s'ha de votar, abans de sortir de casa i per evitar aglomeracions i cues.L'app «Eleccions 14F» ja es pot descarregar al telèfon mòbil o la tauleta des d'aquest divendres, quan falten dos dies per a les eleccions al Parlament de Catalunya.L'eina està pensada per saber en directe com està la situació i s'emmarca en les mesures de seguretat contra la pandèmia. De forma molt visual, l'app informarà del percentatge d'ocupació dels locals amb unes pestanyes de color verd, taronja i vermell. També permetrà consultar les dades de participació i els resultats, com en comicis anteriors.