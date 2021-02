Un veí de Barcelona denuncia que algú ha votat per correu per ell

Quan va anar a votar a Correus li van dir que al sistema ja constava que havia emès el seu vot

Actualitzada 12/02/2021 a les 12:03

Francesc Saez ha denunciat aque algú ha votat per ell. El veí de Barcelona ha explicat que quan divendres va anar a l'oficina de Correus per votar, els treballadors li van dir que no podia perquè al sistema ja constava que havia votat. Segons explica Saez, algú havia emès el seu vot la tarda abans.El votant els va explicar que no podia ser, ja que acabava d'obrir el sobre que envia l'oficina del cens electoral feia una hora. Després de demanar explicacions del que havia passat, l'operari va segellar el sobre amb el vot legítim i va imprimir un comprovant de l'enviament fraudulent del dia anterior. En aquest hi figuren les seves dades electorals exactes, però l'apartat de la signatura està buit.Saez va presentar una reclamació a Correus i també ha presentat una denúncia a la Junta Electoral de Barcelona per esclarir els fets.