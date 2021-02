Un sindicat mèdic denúncia que en zones Catalunya el rastreig es para els caps de setmana

Actualitzada 12/02/2021 a les 13:11

El Sindicat Mèdic Català (SIMECAT) ha denunciat aquest divendres que hi ha zones de Catalunya on el sistema de rastreig de casos de covid-19 es para els caps de setmana i que els afectats han d'esperar entre dos i tres dies aïllats fins que se'ls faci una PCR i un o dos més fins a tenir el resultat.Mentrestant, els familiars i amics dels aïllats, que desconeixen si són o no contactes d'una persona positiva, han d'acudir a la seva feina o a un centre escolar amb el risc de dispersar el virus, ha indicat avui aquesta organització en un comunicat.El funcionament de la sanitat catalana «es basa en la capacitat de resistència dels professionals sanitaris», ha assegurat aquest sindicat, que deplora que l'atenció primària «continuï sent la cenicienta del sistema».També critica que el més d'un centenar de barracons sanitaris o annexos als centres d'atenció primària que va anunciar l'any passat el Departament de Salut per atendre aquí els pacients sospitosos de covid-19 «s'estan instal·lant amb comptagotes».Aquest sindicat reclama plantilles adequades a les necessitats, «millorant les condicions laborals dels treballadors sanitaris»; reiniciar l'activitat habitual als CAP; millorar el sistema de rastreig de contactes i reconèixer el valor fonamental de la docència.El SIMECAT és una escissió del sindicat Metges de Catalunya, que es va crear després de l'abandó d'aquesta última organització de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) i «el posicionament radical per la independència i la seva connivència amb la conselleria de Salut», segons s'indica a la seva pàgina web.