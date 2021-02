Sorpresa a Roda de Ter per un cangur petit saltant pels carrers durant mitja hora

Un vigilant municipal i veïns han agafat el ualabi de sota un cotxe i els Agents Rurals n'investiguen la procedència

Actualitzada 12/02/2021 a les 16:13

Sorpresa aquest divendres al matí a Roda de Ter (Osona) per la presència d'un ualabi, un marsupial de la família dels cangurs, saltant pels carrers del municipi. Els Vigilants Municipals han rebut el primer avís d'una veïna a les 8 h. que els ha dit que al carrer Ramon Martí hi havia una «guilla saltant». Fonts del cos han explicat a l'ACN que seguidament han rebut la trucada d'un veí per la presència d'un cangur petit. També els ha alertat el 112. S'han desplaçat fins al lloc i a les 8.30 h. han trobat l'animal a sota d'un cotxe. Amb l'ajuda de veïns, han aconseguit capturar-lo sense problemes. «Era molt manyac, l'hem agafat per la cua», han detallat.