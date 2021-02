Salut i Pimec faran 85.000 tests d'antígens ràpids a empreses i polígons industrials

Els cribratges es faran seguint les prescripcions del «Protocol per a la realització al territori de Catalunya de cribratges mitjançant tests d'antígens a empreses, polígons i zones de concentració d'activitat laboral», elaborat per Salut i presentat al Consell de Relacions Laborals de Catalunya.L'acord es va signar aquest dijous al vespre entre el secretari general de Salut, Marc Ramentol, i el president en funcions de Pimec, Josep González. Ramentol l'ha valorat com «una oportunitat clau» per millorar el rastreig i la pro activitat en la cerca de nous casos de covid. Ha afegit que d'aquesta manera s'introdueix la política de cribratges a l'entorn laboral de tot Catalunya. González ha expressat el compromís «inequívoc» de les pimes amb la prevenció de propagació dels contagis.